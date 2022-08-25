Bursa gündem haberleri... Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı (2) Güncel Haberler Bursa gündem haberi: SEL SULARINA KAPILAN 4 KİŞİ KURTARILDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde de dün gece sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. SEL SULARINA KAPILAN 4 KİŞİ KURTARILDI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de dün gece sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kırsal Paşapınar Mahallesi'nde dere taştı, yakınındaki bir prefabrik evi su bastı. Evde çıkmaya çalışırken sel sularına kapılarak 300-400 metre sürüklenen 4 kişi, çevredekilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Paşapınar Mahallesi muhtarı Nuran Nalbant Dursun'dan bilgi alan Aktaş, "Bu bir afet. Orhangazi ilçemizde saat 21.00'den sonra 1 saatlik dolu yağışı ve ardından gelen sağanak, Paşapınar Mahallemizde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, kaymakamlık, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, olaya anında müdahale etti. Yoğun bir şekilde hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Can kaybı ve ciddi yaralanma olmaması; en büyük tesellimiz. 4 vatandaşımız sel sularına kapılıp, yaklaşık 300-400 metre sürüklendi. Şükürler olsun, şu anda durumları iyi. Hayat normale dönmek üzere. Dere yatağının değişmesinden kaynaklanan olası tehditler var. Ekiplerimiz çalışmalara sabaha kadar kesintisiz devam edecek. Allah'ın izniyle yaralar sarılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiş olsun" dedi. 11 EV İLE 9 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından Paşapınarı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Orhangazi Kaymakamlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 11 ev ile 9 aracın hasar gördüğü belirlendi. Zarar gören altyapı ile ilgili çalışmaların da aralıksız sürdüğü bildirildi. Hasan BOZBEY-ORHANGAZİ-BURSA Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey. Orhangazi Bursa su Güncel Haberler

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