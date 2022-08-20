Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Alanyurt Mahallesi Köyiçi mevkisinde seyreden Barış A. idaresindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan Uras Y'ye (10) çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Nurcan Y, oğlunun ambulanstan indirildiğini görünce fenalaştı. Bursa'daki bir hastaneye sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Barış A'nın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

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