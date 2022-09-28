Kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi Güncel Haberler Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi. Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz Yıldırım Tragger Bursa Güncel Haberler

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