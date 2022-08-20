Kaldırımda erkek cesedi bulundu Güncel Haberler Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu. Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu. Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde, Öğretmenler Parkı'nın yanındaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayhan Uluyüz (57) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Uluyuz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca Osmangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaldırımda erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.