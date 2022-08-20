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Kaldırımda erkek cesedi bulundu

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Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde, Öğretmenler Parkı'nın yanındaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayhan Uluyüz (57) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluyuz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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