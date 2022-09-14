Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bursa gündem haberi | Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.C'nin Bursa merkez ve çevre ilçelere kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisine ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bu kişinin kullandığı depoya yapılan baskında, bandrolsüz 55 bin 900 adet tütün basılmış sigara, 20 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin adet makaron, 200 kilogram nargile kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Cem Şan Osmangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa gündem haberleri: Bursa'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.