Bursa gündem haberleri... Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darbettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Meriç Bursa Güncel Haberler

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