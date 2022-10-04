Son dakika haberi... Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçan zanlı 30 kilometre sonra yakalandı. Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçan zanlı 30 kilometre sonra yakalandı. Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, polis ekipleri, şüphelendikleri 34 RJ 3082 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık 30 kilometre yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 2. Yeşilyurt Sokak'ta arabayı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerden yaklaşık 150 metre kaçan zanlı, Yemin Sokak'taki bir aracın altına saklanmak istediği sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalandı. Aracın yakınlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli Mehmet Reşit T'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Zanlı gözaltına alınırken, çalıntı otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç Osmangazi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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