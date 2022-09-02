Bursa gündem haberleri: Bursa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında Güncel Haberler Bursa haber... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı, biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı, biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde bulunan Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ve Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobil ile sürücüsü araçların arasından makas atarak geçmeye çalışan 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüsü makas atmaya çalışan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarparak devrildi. Araçta bulunan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik yaralandı. Sürücüsünün kaçtığı iddia edilen otomobilde sıkışan Kaydı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumu ağır olan Kaydı ile Kekik, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kekik, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında 16 ARP 186 plakalı otomobilin sürücüsünün sağ şeritte ilerlerken iki aracın arasından makas atmaya çalıştığı, iki otomobile ve refüj korkuluklarına çarptığı görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Çapkın Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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