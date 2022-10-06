Bursa gündem haberi... Şehzade Mustafa ölümünün 469. yılında Bursa'da anıldı Güncel Haberler Bursa haberler... Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, Bursa'da Muradiye Külliyesi'nde bulunan türbesinde ölümünün 469. yılı dolayısıyla anıldı. Kanuni Sultan Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen oğulları Şehzade Mustafa, Bursa'da Muradiye Külliyesi'nde bulunan türbesinde ölümünün 469. yılı dolayısıyla anıldı. Yunus Emre Kız Kuran Kursu'nun Şehzade Mustafa için düzenlediği programda, Muradiye 2. Murat Camisinde Mevlid-i Şerif okunup, kabri başında dua edildi. Duanın ardından cami önünde hayırsever bir vatandaş tarafından lokma ikramında bulunuldu. Ölümünün 469.yılında Şehzade Mustafa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı. Kaynak: AA / Güncel Kanuni Sultan Süleyman Manisa Bursa Güncel Haberler

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