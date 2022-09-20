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Bursa gündem haberi: Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Mudanya'daki dere temizliği çalışmalarını inceledi

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Bursa gündem haberi: Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Mudanya'daki dere temizliği çalışmalarını inceledi

Bursa haber: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan sel ve su taşkınlarından etkilenen derelerde başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ilçesinde 31 Ağustos'ta yaşanan sel ve su taşkınlarından etkilenen derelerde başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

İlçede devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Aktaş, selden mağdur olan vatandaşlarla görüştü.

Alinur Aktaş, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, selden mağdur olan vatandaşların ilk faturalarında muafiyet sağlanacağını bildirdi.

Bir daha böyle bir sorunla karşılaşmamak adına mevcut şartlarda en iyi neler yapılabileceği konusunda altyapı ekipleri başta olmak üzere çalışma yürüttüklerini belirten Aktaş, "Bir karar aldık. Mağdur olan vatandaşların 20 metreküpe kadar faturalarında muafiyet sağlanacak." dedi.

Aktaş, bu sayede her bir su faturasında 200-250 liralık destekte bulunmuş olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Güncel

Mudanya Bursa su Güncel Haberler

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