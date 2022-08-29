Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa gündem haberi: Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Güncel Haberler

Bursa gündem haberi: Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Bursa haberleri: Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu Cami minaresi yıkılırken, birçok yerde heyelan meydana geldi Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu.

Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu

Cami minaresi yıkılırken, birçok yerde heyelan meydana geldi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, birçok bölgede ise heyelan meydana geldi.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'tan yağan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Etrafı beyaza bürüyen dolu yağışının ardından gelen sağanak yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Bir caminin minaresi, rüzgar ve dolu sebebiyle yıkılırken, ilçenin birçok bölgesinde heyelan oluştu.

Ekipler, yollardaki toprakları kaldırmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar ise çaresizce yağışı izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Güncel

Harmancık Bursa Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title