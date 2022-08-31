Bursa gündem haberi... Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Güncel Haberler Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralının olmadığı bildirildi. Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu Bursa su Güncel Haberler

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