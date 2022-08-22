Bursa gündem haberi... Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Bursa haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl- Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun sağanak nedeniyle bazı sürücüler yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarına sığındı. Güncel Kaynak: AA / Muharrem Cin İnegöl Bursa su Güncel Haberler

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