Bursa gündem haberi... Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl- Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğun sağanak nedeniyle bazı sürücüler yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarına sığındı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel