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Bursa gündem haberi... Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Bursa gündem haberi... Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl- Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğun sağanak nedeniyle bazı sürücüler yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

İnegöl Bursa su Güncel Haberler

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