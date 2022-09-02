Bursa haberleri: Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
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Bursa gündem haberi... Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte roma dönemine ait roma generaline ait olduğu iddia edilen lahit bulundu.
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
BURSA - İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte roma dönemine ait roma generaline ait olduğu iddia edilen lahit bulundu. Lahitin üzerinde ki heykel figürleri dikkat çekti.
UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te geçtiğimiz yıl bulunan Roma Dönemine ait Generalin lahit bugün ekiplerin titiz çalışması sonucu Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Zeytinliğin içerisinde etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede arkeologlar 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahiti gün yüzüne çıkardı.