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Bursa haberleri: Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

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Bursa gündem haberi... Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte roma dönemine ait roma generaline ait olduğu iddia edilen lahit bulundu.

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

BURSA - İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte roma dönemine ait roma generaline ait olduğu iddia edilen lahit bulundu. Lahitin üzerinde ki heykel figürleri dikkat çekti.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te geçtiğimiz yıl bulunan Roma Dönemine ait Generalin lahit bugün ekiplerin titiz çalışması sonucu Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Zeytinliğin içerisinde etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede arkeologlar 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahiti gün yüzüne çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Güncel

İznik Bursa Roma Güncel Haberler

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