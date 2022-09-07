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Motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletteki iki kişiyi takip ederek birini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletteki iki kişiyi takip ederek birini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Eski kız arkadaşı Tuğba İ. (26) ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan D'yi (25) aynı motosikletle trafikte gören Alican Ö. (28), başka bir motosikletle bu kişileri takip etmeye başladı.

Alican Ö. ile yolunu kestiği diğer iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan D'yi başından darbeden Alican Ö, yanında bulunan tabancayla ateş etti. Motosikletini güçlükle çalıştıran şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından vurularak yaralanan Hasan D, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alican Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin kamera kayıtlarında, genç kızın motosikletten inmesinin ardından yaşanan tartışma ve Hasan D'nin vurulması, Alican Ö'nün motosiklete binip uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

Karacabey Bursa Güncel Haberler

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