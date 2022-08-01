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Bursa gündem haberi... Bursa'da metruk ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa gündem haberi... Bursa'da metruk ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, metruk iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, metruk iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Tayakadın Mahallesi'ndeki ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katı da sarınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, sepetli araçla da müdahale ettiği yangını yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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