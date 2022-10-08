Bursa gündem haberi... Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bursa haberleri: Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada aranması bulunan 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada aranması bulunan 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 86 noktada 379 personelle ülke genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında kimlik ve araç sorgulaması yaptı. Jandarma ekipleri, 3 bin 774 araçta arama yaptı ve 6 bin 541 kişiye kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Kimlik sorgulaması kapsamında haklarında arama kaydı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamalar kapsamında evrakında eksiklik bulunan 29 araç da trafikten men edilirken araç sahiplerine 43 bin 460 lira para cezası uygulandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Tragger Bursa Güncel Haberler

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