İş yerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Vatan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel