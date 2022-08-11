Son dakika haber: Hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haberlerine göre Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde, 1. Hurdacılar Çarşısı Sokağı'nda bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güncel AA / Sergen Sezgin Yıldırım Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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