Son Dakika | Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı. Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.