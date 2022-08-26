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Son Dakika | Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 16 M 06001 plakalı halk otobüsü, Orhaniye Mahallesi Merkez Pazar önünde bisikletli Enes K'ye (8) çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan Enes K, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun cesedi incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü N.U. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

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