Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direğe çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Yakın Çevre Yolu'nda Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Osmangazi Tragger Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title