Bursa gündem haberi... Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Bursa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.
İnegöl'e bağlı kırsal Akhisar Mahallesi'nde, iddiaya göre, dedesinin ilaçlarını içen 2 yaşındaki Kıvanç Ş. baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden çocuğun ailesi özel araçla Kıvanç Ş'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede ilk tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk, daha sonra tedbir amaçlı Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
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Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel