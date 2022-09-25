Bursa gündem haberi... Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü Güncel Haberler Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Baykoca Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında 6. kattaki dairede ikamet eden Gökhan K. (29), hava almak için çıktığı yangın merdivenindeki boşluktan, dengesini yitirerek aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci İnegöl Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa gündem haberi... Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.