Bursa gündem haberi... Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü
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Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Baykoca Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında 6. kattaki dairede ikamet eden Gökhan K. (29), hava almak için çıktığı yangın merdivenindeki boşluktan, dengesini yitirerek aşağıya düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel