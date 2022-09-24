Son dakika gündem: Apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Görükle Sakarya Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenli itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel