Son dakika gündem: Apartmanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Görükle Sakarya Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Sergen Sezgin İtfaiye Sakarya Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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