Bursa gündem haberi... Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı Bursa haberlerine göre Bursa'da, 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 500 kişi sorgulanırken, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı. Bursa'da, 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 500 kişi sorgulanırken, eksik belgeleri olan iş yeri sahiplerine ve sürücülere işlem yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 517 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetlenen 20 iş yerinden 11'inde eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Polis ekipleri, 120 aracı da kontrol ederken yoklama kaçağı suçundan aranan 2 kişi yakalandı. Uygulamada, 1 yakalanması olan araç yakalanmış, 1 alkollü sürücüye de işlem yapıldı. Ayrıca 9 araç sahibine de 9 bin 850 lira idari ceza uygulandı. Güncel AA / Mustafa Bikeç Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bursa Güncel Haberler

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