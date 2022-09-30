Bursa haber... Gemlik'te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Bursa yerel kültür sanat haberine göre Gemlik'te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu Bursa'nın Gemlik İlçesi, Çukurbahçe mevkiinde devam eden yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu.

Gemlik'te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

BURSA - Bursa'nın Gemlik İlçesi, Çukurbahçe mevkiinde devam eden yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu. Daha önce çalışmaları Anıtlar Kurulu'nun izni olmadığı için durdurulan ve tekrar başlanan çalışmalarda tarihi kalıntılara rastlandı. Arkeologlar eşliğinde devam eden çalışmalar güzergah üzerinde başka yerde devam ederken, tarihi kalıntıların bulunduğu alanda nasıl bir çözüm bulunacağı öğrenilemedi.

Alınan bilgiye göre bulunan kalıntıların milattan önce 3.yüzyıla kadar dayandığı ve bölgede eski bir kemer ile lahitlerinde bulunabileceği öne sürüldü.