Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberleri | BURSA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Güncel Haberler

Bursa haber... Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2)Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2)

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesine 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Birçok noktada taşkınlar olurken, çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını ise su bastı. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre içerisinde harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, temizlik çalışması yapıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Fırtına Bursa su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title