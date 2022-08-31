Bursa haberleri | BURSA'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2)

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesine 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Birçok noktada taşkınlar olurken, çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını ise su bastı. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre içerisinde harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, temizlik çalışması yapıyor. (DHA)