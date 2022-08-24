Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa gündem: Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Bursa gündem: Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu

Bursa haberine göre BURSA kent merkezinde yer yer sağanak, dağ ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

BURSA kent merkezinde yer yer sağanak, dağ ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Keles'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keles'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa'da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00'a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Keles Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title