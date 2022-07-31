Bursa gündem: Bursa'da zeytinlik yakınında yangın çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı Bursa gündem haberi | Gemlik-Orhangazi kara yolu üzerinde, Umurbey Mahallesi sınırlarında kalan çalılıkta yangın çıkardığı iddia edilen zanlı Osman Ö. (33) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gemlik-Orhangazi kara yolu üzerinde, Umurbey Mahallesi sınırlarında kalan çalılıkta yangın çıkardığı iddia edilen zanlı Osman Ö. (33) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde, zeytin işletme tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan çalılıkta iki noktada küçük çapta yangın çıkması, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Çevrede bulunan kameraların izlenmesi ve vatandaş ifadeleri üzerine genişletilen soruşturmada, bölgede kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı bilgisi edinildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında yangınların faili şüphesiyle Osman Ö'nün kimliğine ulaştı. Zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfadesinde esnafla tartıştığını iddia eden Osman Ö, küçük çapta çalılık yakarak dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanmasını hesap edemediğini öne sürdü. Zanlı, Gemlik Adliyesine sevk edildi. Güncel AA / Kazım Bulut Güncel Haberler

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