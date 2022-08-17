Bursa gündem: Bursa'da TIR devrildi; yüzlerce tavuk öldü Güncel Haberler Gelen Bursa haberlerine göre BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak, devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü. BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak, devrilen TIR'daki 5 bin tavuktan yüzlercesi öldü. Kaza, saat 05.00 sıralarında, Orhangazi-İznik yolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Bilecik'ten yüklediği 5 bin canlı tavuğu Bandırma'ya götüren Bora Varyemez'in (32) kullandığı 10 ACH 262 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü. Tavuk ölüleri, başka TIR'a yüklenerek yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey Orhangazi Güncel Haberler

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