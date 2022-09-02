Bursa gündem: Bursa'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu Güncel Haberler Bursa haberleri: Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan ve sele kapıldığı tahmin edilen kişi, dere yatağında ölü bulundu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan ve sele kapıldığı tahmin edilen kişi, dere yatağında ölü bulundu. Kumyaka Mahallesi'ndeki bağ evine gelen Feridun Sönmezoğlu (70), çarşamba günü öğle saatlerinde yakınlarına Bursa merkezdeki evine gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Ablası, Sönmezoğlu'nun geri dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bağ evinin 150 metre aşağısındaki dere yatağında bulunan Sönmezoğlu'nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Feridun Sönmezoğlu'nun çarşamba günü Kumyaka'da meydana gelen sele kapılarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Güncel Kaynak: AA / Barış Yılmaz Mudanya Bursa Güncel Haberler

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