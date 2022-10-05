Bursa gündem: Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı Güncel Haberler Bursa haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini emdikten sonra nefessiz kalan 8 aylık erkek bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini emdikten sonra nefessiz kalan 8 aylık erkek bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu anne, Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi'ndeki evlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe yatırınca hareketsiz kaldığını fark etti. Genzine süt kaçmasıyla nefessiz kalan bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Yaklaşık bir saat süren çabalar sonucu hayata döndürülen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci İnegöl Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa gündem: Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.