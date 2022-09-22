Bursa gündem: Bursa'da düştüğü derede sürüklenerek ağaca tutunan kişi kurtarıldı Güncel Haberler Bursa haberlerine göre Bursa'da dereye düştükten sonra sürüklenip bir ağaca tutunan kişi ekiplerce kurtarıldı. Bursa'da dereye düştükten sonra sürüklenip bir ağaca tutunan kişi ekiplerce kurtarıldı. Menderes Kahveci, Yıldırım ilçesinde dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere'ye düştü. Şiddetli yağış nedeniyle debisi artan suda bir süre sürüklenen Kahveci, kıyıdaki ağaca tutunarak bulunduğu yerde mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Yıldırım Emniyet Müdürlüğü, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahveci'nin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, onu halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkarttı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Kahveci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Ulu Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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