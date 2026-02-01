Haberler

Gemlik'te silah operasyonu: 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gemlik'te silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

