Bursa Gemlik'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem: Ekipler Saha Taramasına Başladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gemlik'te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının başladığını ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Bursa Gemlik'te saat 12.57'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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