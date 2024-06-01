Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 Ödül

1) BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN Dha'YA 4 ÖDÜL

BURSA Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) '2023 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Bursa muhabirleri Denizhan Karahancı 'Genel Haber' kategorisinde başarı, Esra Türker mansiyon, 'Televizyon Haber' kategorisinde Esra Türker ve Mehmet İnan mansiyon, 'Spor Fotoğraf' kategorisinde ise İsmail Hakkı Seymen mansiyon ödülünün sahibi oldu.

BGC'nin, '2023 Gazetecilik Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. Magazin Agutlet'te bulunan BGC'de düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, BGC Başkanı Nuri Kolaylı ile çok sayıda davetli ve gazeteci katıldı. Törenin açılışında konuşan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medyanın sorunlarının çözülmesi insanımıza ve ülkemize en önemli katkıdır. Öncelikle gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasası, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra, işitsel ve elektronik kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme, fikir özgürlüğünü kısıtlamanın tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirir. Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele esasında yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Demokratik ülkelerde medya kurulları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir" dedi.

'GAZETECİLER YALNIZ HABER AKTARAN DEĞİL, DÜŞÜNDÜREN VE HAREKETE GEÇİREN BİREYLERDİR'

Daha sonra söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise "İfade özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Toplumların ilerlemesi, gelişmesi ve daha verimli, daha adil bir hale gelmesi, ifade özgürlüğünün kurulmasıyla da ancak ve ancak ifade özgürlüğü sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesinin de teminatıdır. Özgür bir basın toplumun aynasıdır, kalkınma sesidir. Basının özgür olmadığı, sansürün ve baskının sürdüğü bir toplumda demokrasiden ve adaletten söz etmek mümkün değildir. Gazeteciler hakikatin peşinde koşanlar, halkın doğru bilgiye ulaşması için gece- gündüz demeden emek harcayanlardır. Çünkü gazeteciler yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumu şekillendiren, düşündüren ve harekete geçiren bireylerdir" diye konuştu.

Dha'YA 4 ÖDÜL BİRDEN

Yapılan konuşmaların ardından ödüllere geçildi. Ödül töreninde; DHA Bursa muhabirlerinden Denizhan Karahancı, '17 yaşındaki çiftin 3 gün sürmesi planlanan düğünü, son gün polis merkezinde bitti' haberi ile 'Genel Haber' kategorisinde başarı ödülü kazanırken, Esra Türker, 'Çalışma hayatına hemşire olarak başladı, hayatının kırılma noktası valiliğe taşıdı' haberi ile 'Genel Haber' kategorisinde mansiyon ödülü aldı. İsmail Hakkı Seymen'in, 'Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi' haberindeki fotoğrafı ile 'Spor Fotoğraf' kategorisinde ödüle layık görüldüğü törende, Esra Türker ile Mehmet İnan, '48 saat ömrü kalan, hiç tanımadığı 10 yaşındaki çocuğa karaciğerini verdi' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı.