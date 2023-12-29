Bursa Emniyet Müdürlüğü Personeli Türk Kızılaya Kan Bağışında Bulundu
Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Kan ver can ver' kampanyası kapsamında, emniyet personeli kan bağışında bulunarak destek verdi.
Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bursa Şubesinin ortak çalışmaları kapsamında "Kan ver can ver" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirilen Türk Kızılay aracında, emniyet personeli kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
Kan bağışı etkinliğinin gün boyu devam edeceği öğrenildi.