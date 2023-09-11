Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, öğrenci servislerini denetleyerek sürücüleri uyardı ve öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü okul servislerini denetledi

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri "Okul Yolunda Her şey Yolunda" sloganıyla öğrenci servislerini inceledi. Sivil trafik polislerinin de katıldığı uygulamada sürücüler uyarılıp, öğrenciler ise bilgilendirildi.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği için sabah saatlerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler kurulan uygulama noktalarında durdurdukları araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, rehber personel bulunup bulunmadığını, şoförlerin mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye eden ekipler, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Polis ekipleri inceledikleri servis araçlarında çocuklara, rehber personelin uyarılarını dikkate almalarını, emniyet kemerlerinin takılmalarını, camdan sarkmamaları, ayakta seyahat etmemeleri konularında uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada uygulamanın vatandaşların can güvenliği nedeniyle yapılacağı ve devam edeceği bildirildi.