Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri Uygulama Düzenledi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenledi. Uygulama sonucunda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan arananlar ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Çevik Kuvvet, Narkotik, Güvenlik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla uygulama düzenlendi. Uygulamada toplam 892 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken 232 araç kontrol edildi. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız silah, 72 adet fişek, 58 adet uyuşturucu hap, 11,55 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulamada 13 araç sürücüsüne toplam 23 bin 586 TL idari para cezası kesildi. - BURSA