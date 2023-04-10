BURSA-DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE PASTALI 10 NİSAN SÜRPRİZİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle denetim noktasına giren sürücü Burak Oynalı, yanında getirdiği pastayla aracından inerek görevli polis memurlarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Denetim noktasında görevli polis ekipleri, bu davranışından dolayı sürücüye teşekkür etti.

İnegöl ilçesinde ikamet eden Burak Oynalı, trafik denetimi yapan polis ekiplerine 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapmak istedi. Oynalı'nın otomobili, Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Burak Oynalı, elinde pastayla otomobilden indi. Karşılaştıkları durum karşısında şaşıran polis ekipleri, pasta üzerindeki mumlAarı söndürüp sürücüye teşekkür etti.