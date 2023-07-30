Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsü viyadükten düştü, 7 kişi hayatını kaybetti

Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsü Sarıkamış ilçesindeki Karakurt viyadüğünden aşağı düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

TACETTİN DURMUŞ

Bursa'dan Kars'a giden yolcu otobüsü Sarıkamış ilçesindeki Karakurt viyadüğünden aşağı düştü. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 35 yolcundan 7'si hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Bursa'dan Kars'a geden 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, bugün Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt viyadüğünde kaza yaptı. 50 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düşen otobüsteki 35 yolcudan 7'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Yardım, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri ve ambulans helikopter sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikteki viyadükten düşen otobüsteki ölü ve yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor.