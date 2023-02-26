Bursa'dan Hatay'a giden belediye çalışanları günlük 3 bin kişilik yemek pişiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Bursa Osmangazi Belediyesi çalışanları günlük 3 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek pişirip, dağıtıyor.

Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'da afetzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara farklı illerden gelen belediye çalışanları da destek veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Osmangazi Belediyesi personeli arama kurtarma faaliyetlerinin ardından depremzedelere yemek hizmeti de sunuyor.

Antakya'daki çadır kentte aşevi oluşturan Osmangazi Belediyesi 3 bin kişi için 3 öğün sıcak yemek hazırlıyor.

Osmangazi Belediyesi ayrıca Samandağ ilçesinde de çöp kamyonları, temizlik ve ilaçlama ekipleriyle faaliyet yürütüyor.

"Sahur ve iftarda da yemek vermeye devam edeceğiz"

Aşevinde görevli belediye çalışanlarından Bayram Kalem, AA muhabirine, depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini belirterek, çadır kentlerin kurulmasının ardından depremzedelere sıcak yemek dağıtmak için aşevi oluşturduklarını söyledi.

Kalem, "Burada insanların en çok ihtiyacı olan şey sıcak yemek. 17 günden beri Osmangazi Belediyesi olarak burada halka destek oluyoruz. Sıcak yemek çıkarıyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar'a halk burada çok teşekkür ediyor. İnşallah ramazan ayında da bir ay boyunca sahur ve iftarda da yemek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Kalem, depremzedelerin sundukları hizmetten memnun olduğunu, kendilerine dua ettiklerini belirtti.