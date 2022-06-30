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Bursa'dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Çibir - Güncel
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Bursa'dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı Hedeflerinin yazılım ve elektronik olduğunu açıklayan öğrenciler kadar ailelerde heyecanlı Türkiye'de LGS'de tam puan alarak birinci olan öğrencilerden Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun hedefleri açıkladı.

Bursa'dan çıkan LGS birincileri hedeflerini açıkladı

Hedeflerinin yazılım ve elektronik olduğunu açıklayan öğrenciler kadar ailelerde heyecanlı

BURSA - Türkiye'de LGS'de tam puan alarak birinci olan öğrencilerden Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun hedefleri açıkladı.

LGS sınavında Bursa'da başarı gösteren Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan LGS Sınavı'nda, iki oturumda yöneltilen 90 soruyu da doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. Denemelerde yaklaşık 10 yanlışının çıktığını belirten Karasu, "Ancak sınav ortamı çok farklıydı. Sınavın sonucunu öğrenince çok sevindim. Başarının sonucu stres yapmamaktır. İleride Orta Doğu Teknik Üniversitesi istiyorum. Yazılım veya elektronik bölümünde okumak istiyorum. Liseye de burada devam edeceğim" dedi.

500 tam puan yapacağının sınavdan çıktığını gibi tahmin ettiğini belirten Uzun ise, "Sınavım çok güzel geçmişti. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Almanya'da okumak istiyorum. Almanya'da mühendislik eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an liseyi İstanbul Erkek Lisesini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Elde ettikleri sonuçlardan çok memnun olduklarını belirten Özel okulun Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, başarılarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti. Sınava hazırlanma sürecinin büyük önem taşıdığını ifade eden Zafer Bulut, "Öğrencilerimiz çok iyi bir sistemle çalışarak, bu başarıyı elde etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Sırakaya ise, duruşları ve tarzlarıyla öğrencilerin Türkiye için gelecekte imza atacakları başarının heyecanını birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından plaket ve altınla ödüllendirilen öğrenciler, aile ve öğretmenleriyle bol bol fotoğraf çekindi.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Güncel

Mehmet Emre Türkiye Bursa LGS Güncel Haberler

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