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Bursa'dan Çalınan Otomobil ile Manisa'da Kaza Yapan Çocuklar Yakalandı

Bursa'dan Çalınan Otomobil ile Manisa'da Kaza Yapan Çocuklar Yakalandı
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Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan 12, 13 ve 14 yaşındaki 3 çocuk, yaptıkları başka bir hırsızlık girişiminde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'dan çaldıkları otomobille Manisa'da kaza yapan ve burada başka bir aracı kaçıran 3 çocuk, üçüncü arabayı çalmaya çalışırken yakalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde, kazaya karışıp terkedilen bir otomobil ihbarına giden polis ekipleri, 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa'nın Orhangazi ilçesinden çalındığını belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu otomobilin 12, 13 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuk tarafından gasbedildiğini belirledi.

Aynı kişilerin Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı'ndan da başka bir otomobili çaldığını tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suçüstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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