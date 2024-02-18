Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Bursa'dan Afyonkarahisar'a aracıyla uyuşturucu getiren şüpheli yaşanan kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, kentte ikamet eden I.D'nin Bursa'dan Afyonkarahisar'a araçla uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı.

Şüphelinin aracı, PTS üzerinden takibe alındı.

Araç, Afyonkarahisar Yaylabağı yol kontrol noktasında durdurmak istenildiğinde şüpheli ters istikamete dönerek kaçmak istedi.

Takip sonucu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam ediyor.