Bursa'daki Yangında Kurtarılan Hayvanlar için İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Bursa'daki Yangında Kurtarılan Hayvanlar için İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
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Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan 2 köpeği kurtardı. Yangında 100'den fazla vatandaş tahliye edilirken, 23 küçükbaş hayvan da kurtarıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale 4,5 saatte sonuçlandı.

BURSA'da dün çıkan, İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangında çok sayıda hayvan, alevlerin arasından kurtarıldı. Yangında mahsur kalan 2 köpeğe ise ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Köpeklerin hortumla su sıkılarak ıslatıldığı anlar kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 4,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken, 18 vatandaş da evlerinden kurtarıldı. 23 küçükbaş hayvanın da ağıllardan tahliye edildiği yangında mahsur kalan 2 köpek ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

'ASLİ GÖREVİMİZ CANLILARI KORUMAK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, köpeklere ilk müdahaleyi hortumla su sıkarak yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, bir itfaiyeci tarafından sosyal medya hesabından, "Yangın söndürmek görevimiz ama asli görevimiz canlıları korumak" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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