Bursa'daki Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

1) YANGINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TA: ANNEM BALKONDA ÇARESİZCE KURTULMAYI BEKLEMİŞ (2)

YANGIN SIRASINDA EVDE 3'Ü ÇOCUK, 6 KİŞİ VARMIŞ

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki yangında hayatını kaybeden Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın, otopsi işlemlerinin ardından Uluabat Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi. Yangına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Evde kiracı olan Kifayet Acaroğlu'nun, eşi Hasan Acaroğlu, annesi Belgüzar Kaplan ve torunları Hasan Emir Efe Çorapçı, Alin Çorapçı (4) ve Lina Koç (6) ile birlikte yaşadığı bildirildi. Yangın sırasında Hasan Acaroğlu'nun evde olmadığı belirtildi. Müyesser Ar'ın ise Hasan Acarolğu'nun halası olduğu ve Hatay'dan misafir olarak geldiği ifade edildi.

Yangın sırasında Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ile Müyesser Ar alevlerden korunmak için balkona çıkarken, Kifayet Acaroğlu'nun ise 2 torununu alıp evden çıkardığı, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tekrar içeri giremediği kaydedildi. Komşularının, kızının torunu olan Hasan Emir Efe'yi balkondan sarkıtarak kurtarmasını istediği Belgüzar Kaplan'ın Alzheimer hastası olduğu ve söylenenleri anlamadığı belirtildi.

HATAY'DAKİ EVİ DEPREMDE YIKILMIŞ

Öte yandan Müyesser Ar'ın depremzede olduğu, 6 Şubat depremlerinde Hatay'daki evi yıkıldığı için dönüşümlü olarak yakınlarında kaldığı, 1 aydır da yeğeni Hasan Acaroğlu'nun evinde olduğu öğrenildi.

PRİZDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

22.53'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin 22.59'da adrese ulaşarak ilk müdahaleyi yaptığı yangının saat 23.10 itibarıyla kontrol altına alındığı kaydedildi. İlk incelemeye göre, yangının elektrik prizinden çıktığı değerlendiriliyor.

ANNESİ CEZAEVİNDE OLDUĞU İÇİN ANNEANNESİ BAKIYORMUŞ

Öte yandan yangında büyükannesi ile birlikte can veren Hasan Emir Efe'nin annesi M.Ç.'nin (27) 'Uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevinde olduğu ve mahkeme kararıyla velayetinin anneannesi Kifayet Acaroğlu'na verildiği öğrenildi. Kifayet Acaroğlu'nun kızının 3 çocuğuna da baktığı belirtildi.

'YANGINDAN DOLAYI KAPI AÇILMAYINCA KURTARAMADIK'

Yangının çıktığı Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, alevleri gören komşularının hemen yardıma koştuğunu ancak, yangın nedeniyle genleşen kapıyı açmayı başaramadıklarını belirterek, yaşanan can pazarını şu sözlerle anlattı:

"Yangın 23.00 civarlarında çıktı. İtfaiye ekipleri erken müdahale etti. Vatandaşlar da elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştılar. Kapının yangından dolayı açılmaması dolayısıyla, 2 teyzemiz ve bir çocuğumuz vefat etti. Bir kardeşimiz balkona kadar çıkarak, küçük çocuğu yaşlı teyzeden vermesini istedi. Fakat teyze Alzheimer hastası olduğu için anlamadı ve küçük çocuğu vermedi. Yangın, perdelerin tutuştuğundan çıktığı iddia ediliyor. Evde normalde 7 veya 8 kişi kalıyordu. Diğerlerinin bazıları aşağıdaymış. Bazıları da yangın esnasında kurtulmuş. Ölenlerden biri misafir diğerleri de evde kalanlar. Üst kata da yangın sıçradı. Fakat oturan kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmadı.ö