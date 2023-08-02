Bursa'nın İnegöl ilçesinde alevlere teslim olan 4 fabrikayı söndürmek için 2 tane da uçak müdahale için geldi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 50'nin üzerinden itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelin müdahalesi devam ediyor.

Bursa'daki yangına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı geldi

Bursa'da alevlere teslim olan fabrikalar için 3 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde alevlere teslim olan 4 fabrikayı söndürmek için 2 tane da uçak müdahale için geldi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 50'nin üzerinden itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelin müdahalesi devam ediyor.

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasından yükselen alevler, cam, iplik ve metal fabrikalarına da sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, çevre il ve ilçelerden de ekipler sevk edildi. Olay yerine karadan 50'nin üzerinde itfaiye aracı 100'ün üzerinde personeller müdahale ederken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, Balıkesir'den gelen helikopter ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterine havadan ayrıca 2 uçak destek vermek için geldi.

5 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.