Bursa'daki Yangın Trafiği Etkiledi, Akaryakıt İstasyonu Tehdit Altında

Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kestel ilçesine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü kapatılırken, alevler akaryakıt istasyonunu ve bir tavuk çiftliğini tehdit ediyor. Yangın bölgesindeki hayvanların tahliyesi de sürüyor.

1) BURSA'DAKİ YANGINDA YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ALEVLER AKARYAKIT İSTASYONUNA YAKLAŞTI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkıp, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir- Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Öte yandan yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
