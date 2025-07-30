Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde meydana gelen yangın, havadan 7 helikopter ve 2 uçağın, karadan ise TOMA, su tankerleri ve arazözlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevler, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, ilerlemesi durduruldu.

Haber-Kamera: Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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