Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde meydana gelen yangın, havadan 7 helikopter ve 2 uçağın, karadan ise TOMA, su tankerleri ve arazözlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevler, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, ilerlemesi durduruldu.
Haber-Kamera: Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel